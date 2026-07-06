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Economia

Movimento União BR envia 55 toneladas de ajuda humanitária a Venezuela

Ação conta com apoio do Itamaraty, da Força Aérea Brasileira e da LATAM

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 15h00
Paletes de caixas de papelão embaladas em plástico, com adesivos do Movimento União BR e Latam Avião Solidário, indicando doações
Mantimentos da ação solidária liderada pelo Movimento União BR (Divulgação/Divulgação)
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Movimento União BR envia 55 toneladas de ajuda humanitária a Venezuela Priorize VEJA no Google

O Movimento União BR colocou de pé uma operação humanitária de grande porte para enviar 55 toneladas de ajuda à Venezuela, em apoio às famílias atingidas pelos terremotos no país. A ação conta com apoio do Itamaraty, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, da Força Aérea Brasileira e da LATAM, via programa Avião Solidário.

A logística será dividida em dois voos. O primeiro saiu nesta segunda-feira (6), em uma aeronave cargueira da LATAM Cargo, levando cerca de 40 toneladas de insumos essenciais. As outras 15 toneladas serão transportadas pela FAB.

Ao todo, a operação reúne 2,7 milhões de itens, incluindo materiais hospitalares, insumos de primeiros socorros, filtros e purificadores de água e produtos de higiene pessoal.

A iniciativa foi articulada com apoio de empresas como Grupo Amil, Viveo, Grupo Boticário, ALLOS, Instituto Far Hinode, Luna Express, VNP Advogados e Grant Thornton.

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À frente do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros afirma que a operação mostra a força da coordenação entre empresas, governo e sociedade civil em momentos de emergência. Pela LATAM Brasil, Raquel Argentino, head de Sustentabilidade e Impacto Social, diz que a companhia colocou sua capacidade operacional e conectividade a serviço da resposta humanitária.

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Venezuela
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