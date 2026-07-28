Move Brasil: Lula cobra bancos públicos para destravar crédito

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta terça-feira, no Palácio da Alvorada, os presidentes dos principais bancos públicos para cobrar maior velocidade na execução do Move Brasil, programa de financiamento de veículos para motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores.

Participaram Tarciana Medeiros, do Banco do Brasil; Carlos Vieira, da Caixa; e Aloizio Mercadante, do BNDES. Também estiveram no encontro Geraldo Alckmin, Dario Durigan, Guilherme Boulos e Sidônio Palmeira. Representantes dos bancos privados não foram chamados.

A cobrança ocorre diante da baixa conversão da procura em financiamentos. Mais de 600 mil motoristas se cadastraram, mas, até 14 de julho, somente 10.179 contratos haviam sido aprovados. As operações somavam R$ 1 bilhão, apenas 3,3% dos R$ 30 bilhões reservados ao programa.

O Banco do Brasil concentra boa parte da execução. Até 23 de julho, havia liberado R$ 650,9 milhões para pouco mais de 6 mil motoristas. A participação da Caixa, por sua vez, ainda não ganhou escala semelhante.

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O governo já fez sucessivas correções para tentar destravar o Move Brasil. Acionou o fundo garantidor, proibiu a cobrança de tarifa de cadastro e permitiu o financiamento de veículos seminovos fabricados a partir de 2024.

O gargalo, porém, permanece na análise de risco. Os bancos ainda podem exigir entrada e rejeitar propostas, mesmo com a garantia pública. A reunião foi uma tentativa de Lula de pressionar especialmente BB e Caixa a acelerar uma das principais entregas econômicas do governo para uma categoria disputada na campanha eleitoral.