Moura Dubeux vai escalar batalha judicial por terreno do Cassino Americano

A Moura Dubeux, maior incorporadora do Nordeste, vai encarar uma batalha para conquistar o Cassino Americano, um dos metros quadrados mais caros do Recife. Parte do processo de recuperação judicial do Grupo João Santos, o terreno foi levado a leilão. A Moura suspeita de um favorecimento a uma oferta 43 milhões de reais menor que a sua, de 318 milhões de reais. Por isso, decidiu recorrer à justiça.

A estratégia da empresa é levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça, em busca do que considera decisões isentas. A Moura Dubeux também acionará o Conselho Nacional de Justiça para pedir a destituição do juiz do caso, com um levantamento técnico que aponta tratamento desigual entre credores e favorecimento oculto à proposta rival.