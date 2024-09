O novo investimento da 99 para que motoristas economizem em gasolina

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Motoristas do aplicativo 99 podem economizar até 1.200 reais por mês em combustíveis através do programa 99Abastece, que oferece descontos em postos de gasolina parceiros, segundo dados da companhia. Atualmente, os descontos estão presentes em 855 postos distribuídos em 61 municípios brasileiros, incluindo nove capitais: Curitiba, Salvador, Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. A economia dos motoristas varia entre 600 e 1.200 reais, a depender da cidade em que abastecem seus veículos e do quão ativo eles são na plataforma da 99.