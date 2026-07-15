Motiva supera 377 mi de embarques em trens e metrôs no primeiro semestre
Operações da companhia cresceram 2,3%, puxadas pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, em São Paulo
A Motiva (ex-CCR) registrou 377,2 milhões de embarques em suas operações de trens, metrôs e VLT no primeiro semestre de 2026. O volume cresceu 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a companhia contabilizou 368,8 milhões.
O principal avanço veio das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade em São Paulo. Juntas, elas transportaram 121,2 milhões de passageiros entre janeiro e junho, alta de 4,3%.
A Linha 5-Lilás somou 85,7 milhões de embarques, crescimento de 3,3%. Já a Linha 4-Amarela transportou 100,7 milhões de passageiros, avanço de 1,1%.
Fora de São Paulo, o Metrô Bahia registrou 57,6 milhões de embarques, alta de 0,4%. O VLT Carioca, no Rio de Janeiro, transportou 11,8 milhões de passageiros no período.
Os dados de junho indicam uma aceleração da demanda. No mês, as operações da Motiva receberam 62,1 milhões de embarques, 3,4% mais que um ano antes. As linhas 8 e 9 novamente lideraram o crescimento, com avanço de 5,3% e 20,1 milhões de passageiros.
A plataforma ferroviária da Motiva reúne 191 quilômetros de malha e 124 estações em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A companhia se apresenta como a maior operadora privada de transporte sobre trilhos da América Latina.