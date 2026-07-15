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Motiva supera 377 mi de embarques em trens e metrôs no primeiro semestre

Operações da companhia cresceram 2,3%, puxadas pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, em São Paulo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 17h00
Um trem cinza e azul-turquesa, com a inscrição A012, percorre uma curva em trilhos de cascalho. Ao fundo, prédios altos e o céu azul claro.
Trem da Motiva (Motiva/Divulgação)
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Motiva supera 377 mi de embarques em trens e metrôs no primeiro semestre Priorizar nos meus resultados Google

A Motiva (ex-CCR) registrou 377,2 milhões de embarques em suas operações de trens, metrôs e VLT no primeiro semestre de 2026. O volume cresceu 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a companhia contabilizou 368,8 milhões.

O principal avanço veio das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade em São Paulo. Juntas, elas transportaram 121,2 milhões de passageiros entre janeiro e junho, alta de 4,3%.

A Linha 5-Lilás somou 85,7 milhões de embarques, crescimento de 3,3%. Já a Linha 4-Amarela transportou 100,7 milhões de passageiros, avanço de 1,1%.

Fora de São Paulo, o Metrô Bahia registrou 57,6 milhões de embarques, alta de 0,4%. O VLT Carioca, no Rio de Janeiro, transportou 11,8 milhões de passageiros no período.

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Os dados de junho indicam uma aceleração da demanda. No mês, as operações da Motiva receberam 62,1 milhões de embarques, 3,4% mais que um ano antes. As linhas 8 e 9 novamente lideraram o crescimento, com avanço de 5,3% e 20,1 milhões de passageiros.

A plataforma ferroviária da Motiva reúne 191 quilômetros de malha e 124 estações em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A companhia se apresenta como a maior operadora privada de transporte sobre trilhos da América Latina.

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Transportes
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