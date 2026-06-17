Motiva leva 65,9 milhões aos trilhos em maio

A plataforma de trilhos da Motiva transportou 65,9 milhões de clientes em maio, alta de 0,6% sobre o mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, foram 315,1 milhões de embarques, avanço de 2,1%.

O melhor desempenho veio das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade em São Paulo. Juntas, elas transportaram 21,1 milhões de passageiros em maio, crescimento de 2,4%. De janeiro a maio, o fluxo chegou a 101,1 milhões de pessoas, alta de 4,1%, o maior avanço entre as unidades da plataforma.

A Linha 5-Lilás registrou 14,9 milhões de passageiros no mês e cresceu 3,1% no acumulado do ano, para 71,5 milhões de embarques. A Linha 4-Amarela somou 17,6 milhões de clientes em maio e 84,1 milhões no ano, alta de 0,8%.

Fora de São Paulo, o VLT Carioca contabilizou 2,1 milhões de embarques em maio e 9,8 milhões no acumulado do ano. Já o Metrô Bahia teve 10,2 milhões de passageiros no mês, queda de 0,9% na comparação anual, mas ainda sustenta leve alta de 0,2% entre janeiro e maio, com 48,6 milhões de clientes transportados.

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A Motiva também tenta dar ao desempenho operacional uma leitura ambiental. Segundo a companhia, a opção pelos trilhos evitou a emissão de 31,6 mil toneladas de CO₂ equivalente em maio e 150,7 mil toneladas no acumulado do ano. A empresa calcula que o impacto equivale, respectivamente, ao plantio de cerca de 200 mil e 900 mil árvores.

O dado reforça uma frente sensível para uma companhia de infraestrutura listada em Bolsa: vender crescimento de demanda não apenas como ganho de operação, mas também como ativo de sustentabilidade. A Motiva afirma que 100% da energia usada em suas operações sobre trilhos vem de fontes renováveis.