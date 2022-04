Morre Eduardo Guardia, presidente do BTG Asset e ex-ministro de Temer

Morreu nesta segunda-feira, 11, aos 56 anos, o economista Eduardo Guardia. Ele era presidente presidente da administradora de recursos do BTG Pactual, onde chegou em julho de 2019. Guardia foi ministro da Fazenda dos últimos 9 meses do governo do ex-presidente Michel Temer, ao substituir Henrique Meirelles. Entre 2016 e 2018, foi secretário-executivo do ministério. Ele também teve passagens nos governos Fernando Henrique Cardoso e no governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo. No setor privado ainda esteve na B3 e na GP Investments. A causa oficial da morte não foi divulgada, mas colegas contam que Guardia estava doente há algum tempo e em tratamento.

