Moro dribla TCU, mas poderá ter que se explicar à Receita

O subprocurador do ministério público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, está pedindo o arquivamento do processo que investiga os ganhos de Sergio Moro com a consultoria Alvarez & Marsal, que é responsável pela administração judicial de várias empreiteiras da Lava-Jato em recuperação judicial. Furtado entendeu agora que por se tratar de dinheiro privado, não cabe ao TCU. Mas isso não significa que Moro se livrou do assunto. Por duas razões. Primeiro que o ministro Bruno Dantas, que pediu vistas do processo, pode não concordar com o subprocurador. Segundo, porque Furtado está pedindo que todo o caso seja enviado e apreciado pela Receita Federal, para averiguar possíveis irregularidades. Nos bastidores, o que se diz, é que a estratégia política é tirar o processo de um fã de carteirinha de Sergio Moro no TCU, o procurador Júlio Marcelo, e tentar fazer o processo andar na Receita.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.