Montadora de helicópteros, Helibras negocia contrato com as Forças Armadas

A fabricante de helicópteros Helibras negocia com as Forças Armadas a renovação do contrato de fornecimento de aeronaves. O acordo anterior, firmado em 2008, previa a entrega de 47 aparelhos de grande porte — as últimas unidades serão despachadas em 2025.

O sonho da Helibras é fabricar no Brasil o modelo H145M, de médio porte. Ele é produzido na França pela Airbus, controladora da empresa brasileira. A Helibras está disposta a investir 50 milhões de dólares na ampliação da fábrica em Itajubá (MG) para construir o H145M no país.