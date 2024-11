Momento ideal para investir em renda fixa nos EUA é agora, diz Nomad

A fintech Nomad é a convidada do programa VEJA Seu Bolso da semana para falar sobre as oportunidades — e como investir — em renda fixa nos Estados Unidos, cujo retorno não é composto apenas pelas taxas dos títulos negociados, mas também pela variação do dólar. Em um momento de maior pressão nos mercados brasileiros, diante dos próximos passos da agenda fiscal do governo, a diversificação internacional entra como ponto-chave. Paula Zogbi, gerente de pesquisa e chefe de conteúdo da Nomad, explora no programa as vantagens desse tipo de investimento — que inclui a remuneração atrativa no atual momento — e os modos de acessar produtos atrelados à dívida corporativa ou soberana do mercado americano.

