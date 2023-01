Moeda única para exportações entre Brasil e Argentina levanta apreensões

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves altas na manhã desta segunda-feira, 23. Com a agenda de indicadores esvaziada, os mercados ensaiam um rali na reta final do mês de janeiro. No Brasil, os investidores devem repercutir a viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Argentina. Dentre os assuntos que serão tratados com o presidente argentino Alberto Fernández está a possível criação de uma moeda única para exportações entre os dois países para reduzir a dependência do dólar. A ideia ainda é embrionária e carente de profundidade, mas já levanta preocupações em algumas alas do mercado. O movimento acontece em um momento em que Lula critica abertamente as metas de inflação do Brasil e em meio a uma série de graves problemas monetários na Argentina. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia rechaçado essa possibilidade no início do ano, mas o presidente Lula tem comprado a ideia. Especula-se quem seria a “autoridade” sobre essa moeda. Os novos passos do governo nesse campo serão acompanhados atentamente pelos investidores.

