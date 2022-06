Moeda russa tem maior valor em sete anos mesmo com sanções da guerra

Giro VEJA - quinta, 23 de junho

Os desdobramentos da crise do MEC, a resposta da campanha petista aos ataques de bolsonaristas e os novos planos do governo para o Auxílio Brasil são os destaques do dia

O desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mandou soltar o ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, além de outros dois suspeitos de participação num esquema de desvio de recursos do Ministério da Educação (MEC). A decisão ajudou a acalmar um pouco a crise, mas a temperatura ainda é alta no Palácio do Planalto. Desde ontem, o time do presidente Jair Bolsonaro age com o objetivo de intensificar os ataques ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na esperança de equilibrar um pouco a repercussão negativa do caso.