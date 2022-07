Mistério de Lula em torno de nomes para a economia irrita empresários

O mistério em torno da agenda econômica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem causado incômodo entre grandes empresários do país. A promessa de revisão do teto de gastos e a falta de sinalização em torno do respeito às diretrizes fiscais do país têm provocado insatisfação entre os detentores do setor produtivo. Nesta quarta-feira, 27, Lula reiterou, em entrevista ao portal UOL, a vontade de rever a regra estipulada pelo ex-presidente Michel Temer, a volta de programas com a digital do PT como o PAC e tergiversou sobre a escolha de seu nome para o Ministério da Fazenda. A expectativa dos empresários envolvia uma maior participação do ex-governador Geraldo Alckmin na consolidação da equipe econômica e uma sinalização breve do que fará na gestão da economia.