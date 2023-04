Missão estrangeira prevê retorno de R$ 30 mi em projetos culturais para SP

Uma missão realizada pela secretaria de Cultura do governo de São Paulo em parceria com a agência de investimentos da gestão paulista, a InvestSP, projeta retorno econômico de 30,2 milhões de reais em um ano para as empresas participantes. A iniciativa envolveu a ida de dez empresas com projetos voltados à cultura para Austin, no Texas, nos Estados Unidos, para participar do South by Southwest (SXSW), um conjunto de festivais de cinema, música e tecnologia.

“Nas missões, colocamos os artistas à prova de fogo. Em breve, vamos fazer um planejamento estratégico e de transversalidade da indústria cultural para a economia criativa. Missões, como a de Austin, são uma oportunidade de dialogar com diversos atores e stakeholders e procurar parcerias de desenvolvimento na área de cultura do estado”, diz a secretária de Cultura, Marília Marton, em entrevista ao Radar Econômico.

Marton afirma que o governo desenha uma atuação integrada entre a agência e as secretarias de Turismo, Educação e Agricultura para apresentar iniciativas internacionais que fomentem projetos voltados a ações culturais em São Paulo. “É a oportunidade de mostrar as produções do nosso estado”, diz ela. A próxima missão da secretaria levará até dez empresas paulistas para o Festival de Cinema de Cannes, na França, realizado entre os dias 16 e 27 de maio. Em 2022, a missão empresarial gerou 147 milhões de reais em novos negócios. As empresas selecionadas vão participar do Marché du Film (Mercado do Filme), espaço em que produtores, distribuidores, investidores e representantes de festivais do mundo todo se encontram para negociar.

