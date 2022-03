Ministro que acusou analistas de errarem projeções… erra projeções

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é o primeiro a desancar os economistas que, segundo ele, “erraram todas as projeções” de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Pois bem. O Ministério da Economia divulgou uma revisão do crescimento do PIB, reduzindo as projeções de crescimento de 2,1% para 1,5%. A projeção de inflação, por meio do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) ao final do ano, aumentou de 4,70% para 6,55%. A pasta elencou a incursão da Rússia na Ucrânia como um fator primordial para a revisão.

“Erraram tanto que eu estou cético em relação ao pessimismo do mercado no ano que vem. Vão errar todas”, disse Guedes a Bolsonaro, há alguns meses, segundo pessoas próximas ao ministro. Guedes batia na tecla de que o Brasil cresceria mais do que países desenvolvidos. A defesa baseava-se na leitura de que os analistas locais erraram as leituras a respeito da economia do país durante a pandemia e de que os analistas internacionais, segundo ele, não percebem o desarranjo das cadeias produtivas no exterior.