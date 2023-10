Ministro anuncia investimentos de R$ 500 bilhões de empresa de energia

Atualizado em 13 out 2023, 10h20 - Publicado em 13 out 2023, 11h23

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quinta-feira, 12, em Paris, na França, que a empresa TotalEnergies vai investir 500 bilhões de reais até 2026, fim do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em projetos de energia no Brasil — incluindo os de eólica offshore, pesquisa e exploração de óleo e gás, bem como em projetos de energia solar. Atualmente, a empresa é a terceira maior produtora no Brasil, com uma produção diária média de 138 mil barris de petróleo e mais de 5,9 milhões metros cúbicos de gás natural.

“Foi uma reunião muito produtiva em que pudemos confirmar esse importante investimento de 500 bilhões de reais até 2026. Isso mostra que as empresas estão voltando a investir no nosso país, confiando na política do presidente Lula, de priorizar a geração de emprego e renda por meio das potencialidades nacionais, sempre com frutos sociais para nossa população”, disse. A TotalEnergies possui seis subsidiárias que atuam no país nos setores de exploração e produção de petróleo, gás, distribuição de combustíveis e lubrificantes, química, armazenamento de energia e energias renováveis.