“Minhas portas estão sempre abertas”, diz Meirelles sobre Lula

Contratado pela corretora de criptomoedas Binance, a maior do mundo, o ex-ministro Henrique Meirelles terá como missão trabalhar pela regulamentação no mercado no Brasil. Ele fará parte do conselho da empresa. “É um mundo novo, um novo passo. Resolvi aceitar para olhar para uma questão da regulamentação de criptomoedas no Brasil. Fui presidente do Banco Central durante oito anos, mas também diretor do banco da Basiléia, e sempre me preocupo com regulamentação de moeda e controle”, diz ele em entrevista ao Radar Econômico. “Uma das coisas que me preocupavam na Binance era isso. Trabalhar e propor regulamentação sobre isso, operação com os bancos centrais que queiram criar suas próprias obrigações nessa área”, afirma.

No novo posto, Meirelles afirma não fazer planos para o futuro envolvendo as eleições deste ano. “Eu e Lula temos excelente relação. Conversas prévias, independentemente do resultado, não funcionam muito bem. Durante as eleições de 2002, ele me procurou em julho. Respondi que, dependendo da situação eleitoral, conversaríamos. Conversamos em dezembro e houve o convite para a presidência do Banco Central”, afirmou ele.

“Mesma coisa ocorreu com Temer quando começou a possibilidade de haver impeachment da Dilma. Depois que aconteceu, ele, na véspera de assumir, me convidou para ser ministro” diz Meirelles. “Lula tem que é disputar eleição, fazer o que tem que fazer para ganhar. Definindo, a gente vê o que acontece”, afirma. “Não tomo decisões baseadas em hipóteses, mas minhas portas estão sempre abertas”, diz.

