Mina em Maceió e governo afastam setor privado da Braskem, diz Phil Soares

VEJA Mercado | 12 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 12. Na véspera, os principais índices andaram de lado à espera da “super-quarta dos juros”, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem para discutir política monetária. Os novos dados de inflação do Brasil esquentam o debate sobre o ritmo de cortes na taxa Selic pelo Banco Central. No campo corporativo, a Braskem perdeu 2,8 bilhões de reais em valor de mercado desde o início da crise em Maceió (AL). Diego Gimenes entrevista Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama Investimentos.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF