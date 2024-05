México de hoje pode ser o Brasil de amanhã, aponta diretora do UBS

O México tem servido de exemplo em termos de atração de investimento na América Latina graças a uma vantagem do país: sua proximidade geográfica com o mercado consumidor dos Estados Unidos. O país hispânico tem se beneficiado do chamado nearshoring, quando empresas movem suas operações para perto do mercado que querem atingir. Para a diretora do UBS para a América Latina, Sylvia Coutinho, o Brasil também tem condições de intensificar substancialmente sua atração de investimento externo, mas por outra razão, o potencial ambiental do país. “O Brasil pode atrair muito investimento estrangeiro por conta dessa vantagem. Veja o exemplo do México”, diz Coutinho ao Radar Econômico, durante evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo. “As empresas vão levar em conta o custo climático, e o Brasil tem a oportunidade de oferecer soluções com um custo climático muito menor do que outros países. Mas para aproveitar essa oportunidade, o país tem que reduzir o ‘custo Brasil’”.