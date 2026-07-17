Método paga menos da metade à vista pela telefonia fixa da Oi
Alívio para a tele chegou menor que o prometido
A empresa de infraestrutura Método Engenharia pagou à vista menos da metade dos 60 milhões de reais oferecidos pela operação de telefonia fixa da Oi. O saldo será quitado de forma parcelada,
embora a proposta vencedora do leilão tenha se destacado pela promessa de pagamento imediato. Para a Oi, que busca reforçar o caixa durante sua reestruturação, o alívio financeiro acabou
sendo menor do que o esperado.