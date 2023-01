Metade da população aponta Bolsonaro como responsável por atos golpistas

Uma pesquisa realizada pelo instituto Atlas apontou que 75,8% da população brasileira discorda dos atos golpistas protagonizados por bolsonaristas no último domingo 8. Outros 18,4% dos entrevistados concordam com a balbúrdia terrorista, enquanto 5,8% não sabe. O instituto também perguntou se o entrevistado apoia a decretação de intervenção federal por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para 69% dos entrevistados, a decisão está correta, ante 25,7% que não concordam com a decretação. Na opinião de 50,2%, o ex-presidente Jair Bolsonaro é responsável pela invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Outros 42,7% discordam dessa tese. Em paralelo, o instituto perguntou se o entrevistado acredita que Lula de fato recebeu mais votos do que Bolsonaro nas últimas eleições. Para 56,4%, Lula foi de fato o vencedor no pleito — mas 39,7% não crê no resultado das urnas.

