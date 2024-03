Meta fiscal tem ficado em segundo plano na bolsa, diz Guto Leite

VEJA Mercado | 6 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 6. A possível fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol esquentou o mercado. A agência Bloomberg informou que a Azul contratou dois bancos para assessorar a companhia em uma eventual operação com a Gol. O Radar Econômico antecipou que a Azul acompanhava de perto os ativos da Gol depois do pedido de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos — protocolado no último mês de janeiro. As ações das duas companhias subiram 4% no pregão de ontem. Os analistas do Bradesco BBI escreveram em relatório que o movimento poderia criar sinergias de receitas e custos que beneficiariam as empresas. Novos dados sobre a balança comercial e a dívida brasileira esquentam o debate sobre a meta fiscal do país. Diego Gimenes entrevista Guto Leite, gestor de fundos da Western Asset.

