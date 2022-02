Meta contamina mercado mundial e bolsa brasileira fecha em queda

VEJA Mercado | Fechamento | 3 de fevereiro.

Uma única empresa foi capaz de provocar um tremendo mau humor em grande parte das bolsas pelo mundo. O resultado decepcionante da Meta (antigo Facebook) e as projeções de receita ajustadas para baixo para os próximos meses, além da perda inédita de 500 mil usuários ativos na rede social, tiraram os investidores do sério. As ações da empresa de Mark Zuckerberg afundaram 26,39%, um tombo diário recorde para as empresas dos Estados Unidos. O Nasdaq, onde a companhia está listada, registrou uma queda de 3,74%. Na Europa, o dia também foi de prejuízo. O Dax, da Alemanha, e o Cac 40, da França, recuaram 1,57% e 1,54%, respectivamente.

Por aqui, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,18%, aos 111.695 pontos. “Sem nenhum destaque doméstico, as atenções se voltaram para a temporada de balanços corporativos dos Estados Unidos. Eles sempre indicam uma tendência para as demais economias, e os resultados da Meta contaminaram os mercados e as empresas de tecnologia”, avalia Gustavo Bertotti, chefe de renda variável da Messem Investimentos. O setor de tecnologia de fato foi o que acumulou as maiores perdas do dia. Locaweb e Banco Inter fecharam em quedas de 7,20% e 6,89%, nessa ordem.

Por serem um refúgio em dias de aversão ao risco, as empresas de energia e os bancos tradicionais seguraram o tranco e evitaram uma queda mais vertiginosa do índice. A estatal Copel e a distribuidora Equatorial subiram 2,25% e 1,96%, enquanto os bancos Bradesco e Itaú fecharam em altas de 1,47% e 1,16%, respectivamente.

