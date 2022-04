Mesmo sem picanha, McDonald’s ganha do Burger King nos números

Enquanto o McDonald’s se desculpa com os consumidores por colocar no cardápio um McPicanha sem picanha, apenas com um molho com aroma da carne nobre, os analistas estão interessados nos números da empresa. O Credit Suisse fez um balanço da disputa entre a rede e o Burger King no primeiro trimestre de 2022 e os analistas do banco avaliam que a vitória foi para a rede do Big Mac. “A Arcos Dourados deve continuar se beneficiando da maior exposição a restaurantes independentes e da estratégia 3D’s (digital, delivery e drive-thru)”, apontam.

Nas contas dos analistas, a receita líquida do McDonald’s no Brasil deve disparar 45% frente ao mesmo período de 2021, para 1,4 bilhão de reais. No consolidado do grupo no mundo inteiro, a expectativa é de um lucro de 90 milhões de reais, contra um prejuízo de 140 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Os analistas acreditam que os números do Burger King também serão positivos, mas menos robustos que a rede rival. “Para o primeiro trimestre, a Arcos ainda deve apresentar um melhor conjunto de resultados em relação ao BKB”, dizem.

Sobre a picanha, o McDonald’s lançou seu novo sanduíche, mas ontem percebeu que nas linhas pequenas estava escrito que a carne não era de picanha, apenas o molho, o que gerou uma confusão entre os consumidores a ponto de a empresa pedir desculpas oficialmente.

