Mesmo em alta, Petrobras, Vale e bancos não salvam Ibovespa

VEJA Mercado | Fechamento | 3 de janeiro.

As ações relacionadas ao mercado de commodities bem que tentaram, assim como as do setor financeiro, mas o primeiro pregão de 2022 na bolsa de valores ficou no negativo. O Ibovespa fechou em queda de 0,86%, a 103.921 pontos. Itaú, Bradesco, Petrobras e Vale, que juntas representam mais de 35% do índice, subiram 2,7%, 2,5%, 2,3% e 0,2%, respectivamente. A melhora nas cotações do petróleo brent, que avançou 1,6%, a 79 dólares o barril, e do minério de ferro, que subiu 1,25% no porto de Qingdao, a 122 dólares a tonelada ajudaram, assim como a liquidez dos bancos. “São papéis que os investidores buscam pelos sólidos fundamentos e, sobretudo, pelo descolamento do que essas empresas valem de fato”, avalia Gustavo Bertotti, chefe de renda variável da Messem Investimentos.

Ainda assim, a baixa desta segunda-feira na bolsa brasileira, na contramão de outros mercados, deve-se ao cenário fiscal e de juros do Brasil, segundo os analistas. “Novamente o teto de gastos foi colocado em xeque, no primeiro dia útil do ano. O que vai nos levar à retomada é o teto de gastos, qualquer fala no sentido contrário será precificada pelo mercado”, diz Bertotti. O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, defendeu a revisão do mecanismo em entrevista ao jornal Valor Econômico.

O cenário de maior incerteza pressionou o dólar, que fechou em alta de 1,56%, a 5,662 reais, e os juros futuros. O DI para 2024 avançou 1,8%, a 11,19%. As empresas que mais sentiram o dia de baixa foram às ligadas ao consumo e à economia doméstica, que teve seu crescimento ajustado para baixo pelo Boletim Focus. A incorporadora Cyrela e a varejista Magazine Luiza fecharam em quedas de 7,9% e 6,9%, respectivamente.