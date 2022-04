Mesmo dono do Twitter, Elon Musk não poderá tuitar livremente sobre tudo

Elon Musk comprou o Twitter com a bandeira da liberdade de expressão absoluta. Mas mesmo dono da rede, o bilionário não terá essa liberdade toda que possa se imaginar e um juiz americano o lembrou disso nesta quarta-feira, 27. Musk está pedindo na Justiça para anular parte de uma acordo que fez com a Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês), em 2018, mas não teve sucesso. A SEC processou Musk depois que ele disse a seus 22 milhões de seguidores da época de que tinha financiamento para fechar o capital da Tesla, o que obviamente mexeu com os preços das ações. Musk fechou então um acordo com a SEC, pagou 20 milhões de dólares para encerrar o processo, deixou de ser presidente da empresa e passou a ter seus tuítes sobre a Tesla analisados antes de serem publicados. Mas em novembro do ano passado, Musk perguntou a seus agora 85 milhões de seguidores se deveria vender parte da Tesla e a SEC logo abriu um processo para saber se o tuíte tinha sido verificado previamente pelo órgão. Foi quando Musk entrou com um processo judicial para tentar anular parte do acordo.

Segundo informa o jornal Financial Times, o juiz distrital dos EUA, Lewis Liman, negou o pedido e disse: “Musk não pode agora tentar retirar o acordo que ele conscientemente e voluntariamente entrou simplesmente lamentando que ele sentiu que tinha que concordar com isso na época, mas agora – uma vez que o espectro do litígio é uma memória distante e sua empresa tornou-se, em sua opinião, quase invencível – deseja que ele não tivesse.”

