Mesmo com saída de Renan Filho, esquenta disputa por bilhões do saneamento

Mesmo depois da saída de Renan Calheiros Filho do governo de Alagoas, a briga pelos bilhões das concessões de saneamento com os municípios da região metropolitana de Maceió não só continua como se acirrou. O Supremo Tribunal Federal já havia bloqueado 50% dos 2 bilhões de reais pagos em outorgas pela BRK Ambiental até que o mérito da questão sobre se deve ou não haver a divisão entre estado e municípios. Mas agora o PSB, partido do prefeito da capital alagoana, está pedindo ao Supremo Tribunal Federal que faça o bloqueio dos outros 50% do valor da outorga. O argumento do partido é que o governo do Estado, agora nas mãos do governador tampão Paulo Dantas, aliado de Calheiros, quer passar um projeto na assembleia legislativa que afronta decisão do Supremo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.