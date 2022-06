Mercado vai dar o tom do risco fiscal com nova PEC do governo 

VEJA Mercado | Abertura | 7 de junho

Os investidores devem repercutir hoje a proposta de emenda à Constituição anunciada ontem por Bolsonaro para tentar reduzir preços dos combustíveis. O governo propõe tirar os impostos federais da gasolina, diesel e gás de cozinha e a compensar os estados que zerarem os impostos depois do limite de 17%. Nas contas do próprio ministro Paulo Guedes algo em torno de 25 bilhões a 50 bilhões de reais. Guedes diz que o governo está para receber receitas extraordinárias, entre elas o dinheiro da venda da Eletrobras. Se conseguir aprovar no Congresso a medida, o governo também espera uma queda da inflação, mesmo que momentânea, já que as medidas vão valer por apenas 6 meses.

No exterior, as bolsas já acordaram indicando um dia negativo, com o sempre renovado temor da inflação.

