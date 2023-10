Mercado subestimou guerra e começa a incorporá-la, diz Ricardo Schweitzer

Atualizado em 18 out 2023, 10h45 - Publicado em 18 out 2023, 10h37

VEJA Mercado | 18 de outubro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 18. Na véspera, as bolsas caíram diante de notícias que deram conta de um ataque de Israel a um hospital na Faixa de Gaza que pode ter deixado 500 mortos. Os investidores também reagiram a dados de indústria e varejo nos EUA que mostram uma resiliência acima do desejado da maior economia do mundo. No Brasil, a Petrobras divulgou que sua produção de óleo bateu recorde ao crescer 7,8% no terceiro trimestre de 2023, para um total de 3,98 milhões de barris de óleo por dia. Diego Gimenes entrevista Ricardo Schweitzer, analista independente de ações.

