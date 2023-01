Mercado se recupera em dias que sucederam terror em Brasília

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 09/01 a 13/01

Contrariando a expectativa de parte da população, o mercado financeiro não registrou grandes perdas após o atentado golpista do último domingo, 8 de janeiro, uma vez que a leitura foi de que as instituições saíram fortalecidas com o fracasso dos bolsonaristas. Na semana que seguiu o quebra-quebra da extrema-direita, o Ibovespa apresentou saldo positivo de 1,7%. O resultado foi melhor, inclusive, que o da semana anterior à tentativa de golpe, quando o índice caiu 1% nos primeiros dias do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Contudo, a imagem do país foi abalada pelo ocorrido, fato que se reflete, por exemplo, na cotação do dólar no dia que após o terror. Durante a última segunda-feira 9, a moeda americana disparou de 5,23 reais para 5,31 reais. Já no decorrer da semana, o câmbio recuou expressivamente, com o dólar valendo 5,10 reais na sexta-feira, 13.

Com o nível de tumulto político presenciado na invasão de Brasília, inédito na história democrática do país, temeu-se que a agenda do governo poderia ser retardada a fim de concentrar esforços no gerenciamento da crise. Ao menos no campo econômico, não foi o que ocorreu. Na tarde da última quinta-feira, em linha com a expectativa do mercado, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, divulgou as primeiras medidas da sua gestão à frente das finanças do país. Com o orçamento aprovado para 2023 prevendo um déficit de 231,5 bilhões de reais, o pacote apresentado pelo ministro visa um impacto positivo de 242,7 bilhões nas contas públicas, o que em tese colocaria o país no azul. Para isso, serão implementadas propostas como a volta do chamado “voto de qualidade”, que beneficia a Receita Federal em embates judiciais, além de um programa de refinanciamento de dívidas denominado “Litígio Zero”.

A avaliação de agentes financeiros quanto à proposta de Haddad é de que ela demonstra comprometimento do ministro para com o ajuste fiscal, o que é positivo, mas sua forma é decepcionante em alguma medida. O desânimo que os ventos vindos da Fazenda provocaram se concentram no fato de que o ajuste é pautado em grande medida pelo aumento da arrecadação, deixando o corte de despesas em segundo plano. Para se ter uma ideia, dos 242,7 bilhões de reais em impacto que o pacote pode gerar, 192,7 bilhões estão na elevação de receitas e apenas 50 bilhões em corte de gastos, feita através da revisão de contratos, por exemplo.

Fora do mundo político, tumultos puramente financeiros também pautaram a bolsa nesta semana. Na noite de quarta-feira, 11, a varejista Americanas enviou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) admitindo um rombo de impressionantes 20 bilhões de reais em suas contas, o que a empresa chamou de “inconsistências contábeis”. Para efeito de comparação, o valor de mercado da companhia girava em torno de 10 bilhões de reais na ocasião. Em sequência, o presidente da Americanas, Sérgio Rial, renunciou ao posto. Rial, que antes presidiu o Santander, estava há apenas dez dias no cargo. Apenas na manhã de quinta-feira, 12, com a repercussão da notícia, as ações da Americanas afundaram 75% e foram negociadas a leilão, a fim de evitar maiores perdas.

Para ficar no radar dos investidores, o Fórum Econômico Mundial, em Davos, terá início na próxima segunda-feira, 16. O evento, que reúne as maiores personalidades do planeta quando o assunto é economia e desenvolvimento, contará com a presença dos ministros Fernando Haddad e Marina Silva, que irão representar o governo brasileiro na conferência.

Siga o Radar Econômico no Twitter