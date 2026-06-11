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Mercado saudável cria associação para ganhar voz no varejo

Setor de produtos naturais, suplementos e bem-estar já movimenta mais de R$ 130 bilhões no país e tenta se organizar institucionalmente

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h37
Mulher de cabelos escuros e blusa rosa sorri para a câmera, com os braços cruzados, em frente a um painel verde com o letreiro MUNDO VERDE em neon branco. Ao fundo, prateleiras com produtos naturais.
Ana Paula Seixas, CEO da Mundo Verde (Divulgação/Divulgação)
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O varejo de produtos naturais, alimentação saudável, suplementos e bem-estar decidiu se organizar para ganhar peso nas discussões de mercado e regulação. Será lançada oficialmente nesta quarta-feira, durante a Naturaltech, em São Paulo, a ABCAVE, Associação Brasileira do Canal Verde, primeira entidade nacional voltada a representar o segmento.

A associação nasce reunindo algumas das principais redes especializadas do país, como Mundo Verde, Bio Mundo, Cia da Saúde, Divina Terra, Armazém Cerealista, Fitland e Tudo em Grãos. Juntas, essas empresas faturaram R$ 1,2 bilhão em 2025. O movimento ocorre em um mercado que, segundo dados citados pela entidade, já supera R$ 130 bilhões por ano no Brasil.

A ABCAVE será presidida por Ana Paula Seixas, CEO da Mundo Verde, e terá Emiliano Amaral, da Armazém Cerealista, como vice-presidente. A agenda inicial da entidade mira quatro frentes: representação institucional, integração entre redes e fornecedores, inteligência de mercado e acompanhamento de temas regulatórios.

Nos bastidores do setor, a avaliação é que o chamado Canal Verde cresceu mais rápido do que sua capacidade de organização. A criação da associação tenta preencher essa lacuna, em um momento em que o consumo saudável deixou de ser nicho e passou a disputar espaço relevante no varejo brasileiro.

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