Mercado saudável cria associação para ganhar voz no varejo

O varejo de produtos naturais, alimentação saudável, suplementos e bem-estar decidiu se organizar para ganhar peso nas discussões de mercado e regulação. Será lançada oficialmente nesta quarta-feira, durante a Naturaltech, em São Paulo, a ABCAVE, Associação Brasileira do Canal Verde, primeira entidade nacional voltada a representar o segmento.

A associação nasce reunindo algumas das principais redes especializadas do país, como Mundo Verde, Bio Mundo, Cia da Saúde, Divina Terra, Armazém Cerealista, Fitland e Tudo em Grãos. Juntas, essas empresas faturaram R$ 1,2 bilhão em 2025. O movimento ocorre em um mercado que, segundo dados citados pela entidade, já supera R$ 130 bilhões por ano no Brasil.

A ABCAVE será presidida por Ana Paula Seixas, CEO da Mundo Verde, e terá Emiliano Amaral, da Armazém Cerealista, como vice-presidente. A agenda inicial da entidade mira quatro frentes: representação institucional, integração entre redes e fornecedores, inteligência de mercado e acompanhamento de temas regulatórios.

Nos bastidores do setor, a avaliação é que o chamado Canal Verde cresceu mais rápido do que sua capacidade de organização. A criação da associação tenta preencher essa lacuna, em um momento em que o consumo saudável deixou de ser nicho e passou a disputar espaço relevante no varejo brasileiro.