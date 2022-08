Mercado respira depois de Pelosi deixar Taiwan — mas e a China?

As bolsas europeias e os mercados futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 3, depois de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, encerrar oficialmente sua visita à Taiwan. Ainda assim, as retaliações prometidas pela China, que incluem operações militares próximas à ilha, estão no radar dos investidores e uma piora nas relações entre americanos e chineses preocupa o mercado. No Brasil, a expectativa é grande pelo fim do aperto monetário pelo Banco Central e o índice Ibovespa tem anotado alta atrás de alta precificando esse cenário de que os juros vão subir hoje e parar por aí — ou seja, qualquer sinalização contrária ao fim do aperto deve ser mal recebida pelos investidores. A decisão do Banco Central e a prévia para as próximas reuniões saem depois do fechamento do mercado.

