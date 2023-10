“Mercado avaliou que governo não deu cavalo de pau”, diz Luccas Fiorelli

VEJA Mercado | 2 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 2. Os investidores reagem ao acordo que evitou a paralisação das atividades do governo norte-americano até, pelo menos, 17 de novembro. As bolsas de valores dão o pontapé no último trimestre de 2023 com uma série de gatilhos a ser acionada na reta final do ano. A reforma tributária, as discussões sobre o orçamento, a política monetária do Brasil e as previsões de crescimento econômico do país são alguns dos temas que devem esquentar no ambiente doméstico. O ritmo de recuperação da economia chinesa e a perspectiva de novos aumentos nos juros americanos devem permear o noticiário internacional. Diego Gimenes entrevista Luccas Fiorelli, sócio-fundador da assessoria de investimentos HCI Invest.

