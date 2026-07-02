Mercado Pago ultrapassa 4 milhões de usuários do Tap on Phone

O Mercado Pago passou da marca de 4 milhões de empreendedores usando o Tap on Phone nos últimos 12 meses, solução que transforma o celular em maquininha para pagamentos por aproximação, sem a necessidade de equipamentos adicionais. O avanço reforça a ofensiva da instituição financeira do Mercado Livre sobre micro, pequenas e médias empresas, em um ecossistema que já atende mais de 9 milhões de empreendedores no Brasil.

A aposta é fazer do celular uma porta de entrada para uma relação financeira mais completa com o pequeno negócio. Entre os usuários do Tap on Phone, cerca de um terço também recebe por outros meios da companhia, como maquininhas, QR Code e links de pagamento. A jornada não para na adquirência: nove em cada dez PMEs têm algum tipo de oferta de crédito disponível em até três meses de uso da plataforma. Além disso, 36% dos empreendedores que usam a tecnologia também aplicam recursos nos Cofrinhos, produto com remuneração de até 120% do CDI.

Serviços gerais, alimentos e bebidas, roupas e acessórios concentram o maior volume de usuários da solução. Já salões de beleza e saúde foram as categorias que mais aderiram ao Tap on Phone no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

“O Tap on Phone é uma porta de entrada relevante para o ecossistema do Mercado Pago e uma ferramenta fundamental para o pequeno empreendedor, principalmente aqueles que trabalham com ofertas de serviços. Mas nossa proposta de valor vai além da aceitação de pagamentos”, afirma Daniel Davanço, diretor sênior de PMEs do Mercado Pago no Brasil.

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O movimento vem na esteira do lançamento da Conta Negócio, plataforma criada para reunir adquirência, conta digital, crédito, gestão financeira e benefícios em uma única experiência. A estratégia é reduzir a dependência de múltiplos fornecedores na operação financeira das empresas e usar inteligência de dados, inclusive via Open Finance, para personalizar a oferta de capital a pequenos negócios.