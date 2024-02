Mercado não soube medir efeitos de reformas na economia, diz Carla Argenta

VEJA Mercado | 28 de fevereiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 28. Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 1,5% depois de dados de inflação que surpreenderam o mercado. O dólar caiu 1%, cotado a 4,93 reais. O IPCA-15 de fevereiro, considerado uma prévia da inflação do mês, avançou 0,78% — menos do que o mercado esperava. O número veio depois de uma nova melhora nas projeções de inflação do Brasil pelo Boletim Focus. O cenário mais benigno de inflação reabre a discussão sobre uma possível extensão do ciclo de cortes nas taxas de juros pelo Banco Central. A segunda leitura do resultado do PIB americano no quarto trimestre de 2023 e novos dados de inflação no país podem interferir no humor do mercado nas próximas horas. Diego Gimenes entrevista Carla Argenta, economista-chefe da CM Economics.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF