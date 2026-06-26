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Mercado monitora o juiz da Braskem para tentar antecipar resultado

Perfil de magistrado que analisará pedido de blindagem da petroquímica acende alerta entre bancos e escritórios de advocacia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 12h08
Homem de barba, terno azul e gravata vermelha, sentado à mesa, segura um microfone e gesticula com a mão esquerda. À frente, há um livro, celular, apagador e papéis. Ao fundo, um notebook e armário branco.
O juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho (Reprodução/Reprodução)
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O pedido de tutela de urgência cautelar apresentado pela Braskem à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo colocou um novo personagem no centro do radar do mercado financeiro: o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho.

Ainda não há decisão sobre o caso. Mas, nos bastidores de bancos credores, fundos e grandes escritórios de advocacia, a leitura é que a companhia não encontrará um caminho automático para obter uma blindagem rápida contra execuções. O motivo é o perfil do magistrado, considerado um dos nomes mais técnicos e experientes do país em processos de insolvência empresarial.

Mestre pela USP, com estudos voltados à recuperação extrajudicial, Furtado é visto no meio jurídico como um juiz pragmático e atento à consistência dos pedidos levados ao Judiciário. A avaliação de advogados que acompanham disputas desse tipo é que ele tende a exigir mais do que a simples demonstração de pressão financeira: será preciso convencer o juízo de que há risco concreto à operação e uma negociação de reestruturação minimamente madura em curso.

O precedente mais observado vem do próprio setor petroquímico. No caso da Unigel, o magistrado chegou a conceder tutela cautelar para suspender execuções, mas em um contexto específico: a empresa já demonstrava avanço em uma mediação e algum grau de alinhamento com credores relevantes.

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É essa régua que agora aumenta a tensão em torno da Braskem. Segundo um advogado consultado pelo Radar Econômico, para obter a liminar, a petroquímica terá de mostrar que o descasamento de caixa representa risco iminente à continuidade operacional, e não apenas uma pressão típica de mesa de negociação. Também precisará afastar a impressão de que a cautelar seria usada como instrumento para ganhar tempo ou forçar credores a aceitar, de forma unilateral, os termos de uma reestruturação.

Entre interlocutores do mercado, a aposta é que o juiz observará com lupa o estágio das conversas na Câmara Wind e a real urgência financeira da companhia. Se entender que ainda há fôlego de curto prazo ou que a negociação não atingiu maturidade suficiente, há espaço jurídico para indeferir o pedido ou limitar de forma relevante o alcance da proteção.

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Até a canetada final, bancos e bondholders seguem em compasso de espera. Uma eventual negativa deixaria a Braskem mais exposta a execuções, arrestos e novas pressões de credores — justamente no momento em que a companhia tenta comprar tempo para reorganizar seu passivo.

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