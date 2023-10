“Mercado já prevê mudança nos cortes de juros pelo BC”, diz Marcelo Mello

VEJA Mercado | 4 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os fututos americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 4. Os investidores respondem a números de emprego acima do esperado nos Estados Unidos. A pesquisa Jolts revelou a abertura de 9,6 milhões de postos de trabalho no país em agosto, contra expectativa de 8,8 milhões. O número mostra o aquecimento da maior economia do mundo e aumenta o risco de novos aumentos nos juros. Os juros de 10 anos do país negociam nas máximas de 16 anos. O dólar bateu a marca de 5,15 reais. Diego Gimenes entrevista Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Investimentos.

