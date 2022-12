Mercado já precificava perfil de Lula, mas não deixa de se decepcionar

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves altas na manhã desta sexta-feira, 23, no último pregão antes do Natal. Com a agenda de indicadores esvaziada mundo afora, os investidores devem precificar os números do IPCA-15 divulgados há pouco no Brasil. A inflação subiu 0,52% no mês de dezembro, contra uma expectativa de alta de 0,54% do mercado financeiro. Na sessão anterior, o Ibovespa e o dólar fecharam estáveis.

As escolhas de Lula para 15 de seus ministérios já eram amplamente esperadas pelos agentes do mercado, mas não deixam de decepcionar pela “falta de pluralidade”, uma vez que é sentida a ausência de nomes ‘técnicos’ e da frente ampla que levou o PT á vitória no segundo turno das eleições presidenciais. Nomes como os da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o de algum economista com maior trânsito junto ao mercado são as baixas mais sentidas até agora. O presidente eleito Lula já havia indicado o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para o ministério da Fazenda e o ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES. Para a Petrobras, o nome mais cotado é o do senador Jean Paul Prates (PT-RN).

“Há de se identificar um perfil mais heterodoxo dos integrantes. A busca pela pluralidade ainda não se confirmou, ao passo que se desenha um governo tão heterodoxo quanto alguns outros recentes do PT. Isso não significa que teremos um governo amplamente ‘desfiscalista’, mas as ações no pré-governo infelizmente vão nessa linha”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter