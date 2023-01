Mercado inicia a semana com um olho em Davos e outro na Americanas

As bolsas europeias e asiáticas, assim como o futuro do Ibovespa, negociam sem direção definida na manhã desta segunda-feira, 16, dia de feriado de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. Os investidores voltam seus olhos para o início do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que se inicia nesta segunda-feira. O governo brasileiro será representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Os grandes temas a serem debatidos devem ser justamente as mudanças climáticas, assim como a guerra na Ucrânia e as incertezas em torno dos rumos da economia global.

No Brasil, os investidores devem repercutir o novo tombo da Americanas. A varejista viu seus papéis corrigirem uma parte pequenas das perdas de quase 80% na última sexta-feira, 13, antes de a empresa admitir dívidas na casa dos 40 bilhões de reais e pedir proteção para dar início a um processo de recuperação judicial.

