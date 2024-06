Mercado Imobiliário dos Emirados Árabes atrai empresários brasileiros

O mercado imobiliário super aquecido deve ser um dos motores do crescimento da economia dos Emirados Árabes em 2024, segundo previsões da Standard & Poor’s. De olho nessa sinalização, empresários brasileiros que se reuniram em evento do Lide em Dubai essa semana já se movimentam para fechar negócios.

Mahmoud Al Burai, da Dubai Land Department, que é a principal autoridade governamental responsável pela regulamentação e promoção do setor imobiliário em Dubai, reforçou durante o evento que o interesse dos brasileiros em investir lá nunca esteve tão forte quanto agora. Estavam presentes no encontro executivos da JHSF, como Thiago Alonso e Danilo Magrini, e Rafael Scodelario, CEO do grupo Escodelar, que na ocasião assinou um memorando de entendimento com Zuhair Bin Redha, CEO da Goldman Properties.

As projeções para 2024 indicam um crescimento contínuo do mercado imobiliário local, com um aumento previsto de 6% no valor das propriedades em Dubai, epicentro do real state da região. Segundo dados do Dubai Land Department, o numero de transações comercias no mercado imobiliário da região cresceram 37% em 2023 em relação ao ano anterior, número impulsionado pelas 2 mil transações comerciais realizadas por brasileiros.