Mercado ignora mensagens golpistas de empresários bolsonaristas

Na esteira da divulgação de mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp por parte de empresários bolsonaristas pelo site Metrópoles, o mercado ignora solenemente os improperios antidemocráticos feitos por José Isaac Peres, dono da rede de shoppings Multiplan, e Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, e vê as ações das duas empresas de capital aberto sequer terem seus papéis impactados pelas falas dos empresários no Ibovespa. Por volta de 10h45 desta quinta-feira, 18, as ações da Multiplan subiam 1,3% e as da Tecnisa caíam 0,9%, em linha com o movimento de outros pares de seus respectivos setores. Analistas ouvidos pelo Radar Econômico avaliam que os papéis das empresas negociam com base nas tendências de mercado.

“Construtoras e incorporadoras apresentaram seus resultados do segundo trimestre com forte pressão de custos afetando margens. O cenário se mostra desafiador e as ações já haviam subido muito forte recentemente. Então podemos apontar como ajuste técnico”, diz Pedro Galdi, da Mirae Asset. “Já os shoppings vivem um excelente momento, com a volta de público em suas unidades. Mesmo considerando os riscos de inflação e juros altos e perda do poder aquisitivo, o viés se mostra positivo para resultados para o segundo semestre”. De acordo com a reportagem publicada pela coluna do jornalista Guilherme Amado, Peres escreveu que pesquisas de intenções de voto são “manipuladas”. Nigri, por sua vez, repassou mensagens de ataque ao Supremo Tribunal Federal (STF).

