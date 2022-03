Por que o Itaú acredita que vitória de Lula fará dólar disparar

Para boa parte do mercado, os investidores já precificaram uma eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nas eleições de outubro. Não para o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita. Em conversas privadas com diretores do banco, Mesquita repete que parcela do mercado não vem internalizando as sinalizações de Lula e projeta impactos no câmbio baseados em políticas anunciadas pelo petista.

Mesquita acredita que o dólar se manterá cotado na casa dos 5,25 reais nos próximos meses, atingindo o patamar de 5,50 reais quando o mercado internalizar a vitória do Lula — se, claro, o petista continuar bem posicionado. A leitura se baseia nos sinais de que Lula aumentará os gastos públicos e de que as ameaças de revogar reformas aprovadas nos últimos anos, como a trabalhista, sancionada no governo de Michel Temer, se concretizem. Para ele, os investidores estão mais expostos do que o necessário.