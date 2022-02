Mercado financeiro aposta que conflito na Ucrânia não vai escalar 

VEJA Mercado | Fechamento| 24 de fevereiro.

O dólar subiu, é verdade, cerca de 2%, fechando acima dos 5,10. Mas a queda do real apenas acompanhou as moedas pelo mundo inteiro. O que chamou mesmo a a atenção foi como a bolsa caiu pouco no dia em que a Rússia começou a bombardear a Ucrânia. O Ibovespa até começou o dia caindo por volta de 2% mas recuperou as perdas e fechou com uma leve queda de 0,37%, pouco acima dos 111 mil pontos. As bolsas americanas chegaram a fechar em alta depois da fala do presidente Joe Biden, que anunciou mais sanções à Rússia, mas descartou entrar no conflito. Na visão do mercado financeiro, segundo alguns gestores, a inação dos Estados Unidos e da OTAN são indicativos de que o conflito não vai escalar e ficará restrito à região da Ucrânia. Isso, claro, vale para esta quinta-feira, 24. Amanhã é outro.

Mesmo fechando no zero a zero, algumas ações caíram significativamente, principalmente aquelas empresas que podem ser prejudicadas mais diretamente por uma guerra, como companhias aéreas e de turismo, e também de processamento de carnes.

E como o mercado financeiro ficou pouco sensível à guerra, algumas ações chegaram a disparar como as da Sul América Seguros, depois do anúncio do negócio com a Rede D’Or. A Sul America subiu mais de 15%. Por outro lado, os investidores saíram vendeo Rede D’Or que viu as ações cair quase 8%.

