Mercado fica apreensivo com Petrobras e relações comerciais do Brasil

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 23/01 a 27/01

Iniciada com a primeira viagem diplomática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e encerrada com maus resultados da Petrobras na bolsa, a última semana foi marcada pela falta de apresentação de políticas concretas do governo e da estatal, que buscam se reposicionar. Após quatro anos sendo tratado como pária internacional, a imagem do Brasil tem mudado com o novo governo, o que abre uma série de oportunidades comerciais. O que é sinalizado por Lula, entretanto, é um foco nas relações com o continente latinoamericano, incluindo inclusive operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em projetos estrangeiros — ressuscitando um fantasma para o mercado financeiro. Em paralelo, o governo também busca uma mudança de rumo para a Petrobras, fato adiantado pela promessa do então candidato Lula de “abrasileirar” o preço dos combustíveis. A forma como a promessa será cumprida, no entanto, segue um mistério, sem que o recém eleito presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, confira detalhes.

Sobre a renovação dos laços comerciais brasileiros com o restante do mundo, Lula deu um passo importante ao visitar a Argentina, onde a sétima cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a Celac, ocorreu no meio da semana. Antecedido por encontros com o presidente argentino, Alberto Fernández, e pela revelação de que os dois países estudam a criação de uma moeda comum, o movimento de Lula reforça suas prioridades na economia global. De maneira semelhante aos primeiros mandatos do petista, a integração latino-americana está no topo da lista. Complicando os planos do governo brasileiro, o Uruguai tem se movimentado para firmar parceria unilateral com a China, enfraquecendo o Mercosul. Como resposta, Lula quer priorizar acordos do bloco latino com a Europa e a China, ou seja, a pressão uruguaia por mais abertura com o restante do mundo surte efeito.

Já no cenário doméstico, a Petrobras permanece nos holofotes do mercado financeiro. Mesmo com a eleição de Jean Paul Prates para o comando da estatal, o grau de incerteza que envolve a empresa traz dores de cabeça aos investidores. Ao longo da semana, os papéis da petrolífera caíram cerca de 2,3%. Vale destacar que, no acumulado dos dois dias úteis com Prates na presidência, tendo sido eleito na quinta-feira, 26, as ações derreteram 4,5%. A razão do pessimismo do mercado é conhecida: o temor de mudanças substanciais na política de preços da companhia e em sua distribuição de dividendos, ambas vagamente sinalizadas por Prates.

Como observado desde a semana anterior, outra empresa, essa privada, tem atacado os nervos do mercado – e com razão. Trata-se do grupo Americanas, cujos efeitos do rombo de mais de 40 bilhões de reais persistem tumultuando as finanças do país. Na última quarta-feira, 25, a varejista divulgou que possui quase 8 mil credores. Também veio a público que 27 bilhões de reais da dívida se concentram em apenas oito bancos, dos quais Bradesco, Santander e BTG Pactual se destacam. Em tom de confronto, os bancos classificaram a carta lançada por três grandes acionistas da Americanas, dentre eles Jorge Paulo Lemann, como leviana. As ações da Americanas operaram com grande volatilidade nesta primeira semana fora do índice Ibovespa, mas chegaram a fechar o período em alta de 41%, cotadas a um real e vinte centavos.

