Mercado digere inflação abaixo do esperado enquanto espera por Haddad

A inflação medida pelo IPCA em novembro subiu 0,41%, contra uma expectativa média do mercado de 0,53%. O número abaixo do esperado pode ter uma explicação importante: a Black Friday. A leitura é que a data marcada por fortes descontos no varejo ajudou a conter a alta de preços no país. “Estamos relativamente mais otimistas no tocante aos impactos da Black Friday, com efeitos do dia de promoções sobre alimentação fora do domicílio, artigos de residência, vestuário e higiene pessoal”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Apesar da surpresa positiva com a inflação, o mercado quer saber mesmo é da coletiva convocada pelo presidente eleito Lula para as 10h45. A expectativa é que aconteça o anúncio de seus primeiros ministros, incluindo a indicação de Fernando Haddad para a Fazenda. Por volta de 9h30, o futuro do Ibovespa subia 0,79%, enquanto o dólar comercial avançava 0,49%, cotado a 5,241 reais.

