Mercado de precatórios está de olho em projeto que aguarda sanção

À espera da sanção presidencial, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados no início de novembro é apontado como medida que pode esquentar o mercado de precatórios. O PL 4287, de autoria do senador Otto Alencar (PSD-BA), autoriza a quitação de débitos tributários com desconto integral de juros — desde que ao menos metade dos valores principais sejam pagos à vista. O valor restante seria pago em até 48 prestações mensais. Com o estabelecido pela matéria, precatórios seriam utilizados na quitação à vista.

“É uma novidade que pode movimentar o mercado”, diz Fernanda de Moraes Carnell, advogada tributarista e sócia do Advocacia Celso Botelho de Moraes. “A possibilidade de usar o precatório para quitar dívidas é uma forma de utilizá-lo, já que o governo não está em dia com esses pagamentos e as empresas podem sanar dívidas e restabelecer a sua saúde financeira”, complementa.

