Mercado de carteiras inadimplentes supera R$ 7 bi no terceiro trimestre

A venda de carteiras inadimplentes, também conhecida como Non Performing Loans (NPLs), alcançou um total de 7,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um resultado 64% superior ao do segundo trimestre, quando atingiu 4,7 bilhões de reais. Os dados são de levantamento da Recovery, empresa do segmento pertencente ao Grupo Itaú. Quando comparado com o mesmo período de 2023, quando foram vendidos 5 bilhões de reais, o resultado do terceiro trimestre foi 54% maior, o que indica que as cessões de crédito foram represadas com a chegada do programa Desenrola, do governo federal, no terceiro trimestre de 2023, segundo análise da empresa. No acumulado de 2024, o mercado de NPL registra um total de 17,4 bilhões de reais em carteiras inadimplentes vendidas.