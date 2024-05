Mercado de bem-estar movimentou U$ 5,6 trilhões no mundo em três anos

A economia do bem-estar movimentou cerca de 5,6 trilhões de dólares mundialmente ao longo de três anos, entre 2020 e 2022, um crescimento de 12% ante o período anterior. Os dados são da pesquisa “A Economia Global do Bem-Estar”, do Global Wellness Institute (GWI). No Brasil, é apontado que 96 bilhões de dólares foram movimentados por esse mercado no período, o equivalente a quase 500 bilhões de reais na cotação atual da moeda americana. Trata-se de uma alta de 18% em relação aos três anos anteriores. Com isso, o país seria o 12o no ranking mundial do setor de bem-estar, além de liderar entre os 46 países latinos analisados. “Os dados deste relatório fornecem indicadores importantes para as empresas, pois revelam claras oportunidades de investimento no país e promovem o desenvolvimento de uma cadeia de produção sustentável e duradoura”, diz Andressa Gulin, vice-presidente da incorporadora de luxo AG7, que patrocinou o estudo. Segundo o GWI, a economia do bem-estar deve seguir crescendo ao menos até 2027, quando chegará a 8,5 trilhões de dólares.

Confira quanto cada segmento do mercado de bem-estar movimentou no Brasil entre 2020 e 2022, segundo o estudo: