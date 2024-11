Mercado de beleza cresceu 18% no primeiro semestre, aponta consultoria

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O mercado de beleza cresceu 18% no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação com igual período de 2023. Chama atenção o aumento de 24% nas vendas on-line de produtos para crianças de até 12 anos, segundo dados da consultoria Circana.