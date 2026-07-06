Mercado começa ver abertura para uma Selic abaixo de 14%

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O mercado futuro começou a desafiar o cenário mais conservador do Boletim Focus para a Selic.

Enquanto a mediana dos economistas consultados pelo Banco Central ainda aponta a taxa básica em 14% no encerramento de 2026, o chamado “dinheiro de verdade” negociado na B3 passou a desenhar uma trajetória mais agressiva para o segundo semestre.

O movimento aparece no Dashboard de Opções de Copom. A aposta em um novo corte de 0,25 ponto percentual na reunião de agosto ganhou força nas últimas semanas de junho e já se consolidou como cenário majoritário nas mesas, levando a Selic para 14%.

A novidade está em setembro. Embora ainda minoritária, a probabilidade de mais um corte na reunião seguinte já ronda os 40% na B3.

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Na prática, isso significa que parte relevante do mercado começa a precificar uma Selic terminal de 13,75% — ou até menor — em 2026.

O pano de fundo é a melhora na leitura de inflação. O estancamento das revisões altistas do IPCA deu fôlego para os operadores testarem até onde o Banco Central poderá levar o ciclo de queda. Se os próximos dados de preços e o câmbio mantiverem a trégua, a projeção de Selic a 14% no Focus pode ficar velha antes mesmo da primavera.